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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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Общественный порядок

00:01 / Общество
Система «Безопасный город» работает не всегда эффективно

Об этом говорили в администрации Рязани на Четвертом открытом форуме прокуратуры области по вопросам защиты прав личности от преступных посягательств в общественных местах.

В дискуссии приняли участие прокурор области Олег Черныш, заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, врио заместителя начальника полиции УМВД России по области Андрей Остапенко, и.о. главы администрации города Рязани Сергей Карабасов, региональные министры, представители казачеств и общественности, а также главы всех муниципальных образований области.

На форуме говорили о проблемах участия общественности, органов государственной власти и местного самоуправления в обеспечении общественного порядка, обсудили результаты взаимодействия с правоохранительными органами в данной сфере.

Особое внимание было уделено системе «Безопасный город», которая помогает рязанским полицейским в охране общественного порядка. Для контроля транспорта, водоснабжения, коммуникаций по всему городу в уязвимых точках расположены камеры видеонаблюдения. Однако, как отметил Олег Черныш, система работает не всегда эффективно и выявляет далеко не все правонарушения. Например, личность преступника, зафиксированную видеокамерой, зачастую бывает сложно установить. В районах области «Безопасный город» и вовсе не используется. По мнению Сергея Самохина, должно быть мощное техническое обеспечение, в частности, нужны дополнительные видеокамеры.

– От показателя преступности во многом зависит социально-экономическое положение региона, – подчеркнул Сергей Самохин.

На форуме было высказано предложение активнее привлекать к охране общественного порядка народные дружины, особенно во время проведения массовых городских праздников, акций, спортивных соревнований. Добровольцы могут активнее участвовать в патрулировании улиц. В ближайшее время дружинников планируют обучить навыкам обороны и оказания первой медицинской помощи. В составе народной дружины города сегодня действует 36 отрядов общей численностью около 480 человек.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 181 (5468) от 17 октября 2017 года
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