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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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Двери в науку открыты

00:01 / Общество
Взрослые и дети стали участниками фестиваля науки в Рязанском госуниверситете
Автор фото: Татьяна Железнова | Двери в науку открыты
Фото автора.

В течение двух дней в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина проходил традиционный фестиваль науки «РГУ.science».

Фестиваль проходит уже четвертый раз при поддержке министерства образования и науки РФ, правительства Рязанской области и МГУ имени М.В. Ломоносова. Фестиваль в РГУ входит в комплекс мероприятий Всероссийского фестиваля науки, главным событием которого является фестиваль науки в Москве.

Фестиваль стартовал весело и празднично: по конференц-залу РГУ летали шарики, рассыпались блестки, клубился «дым». Видео­приветствие гостям фестиваля прислали министр образования и науки РФ Ольга Васильева и ректор МГУ имени М.Ю. Ломоносова Виктор Садовничий. Символическую ленточку перерезали первый заместитель министра образования Рязанской области Ольга Колесник и начальник отдела министерства промышленности и экономического развития региона Александр Паршин.

– Хотелось бы, чтобы интерес к фестивалю, к науке, который есть у вас сегодня, привел к интересу к профессии, ведь в будущем именно вам делать научные открытия, – обратилась к участникам фестиваля Ольга Колесник.

В рамках фестиваля в вузе работало более 70 площадок разной тематики. Их организаторы – все институты и факультеты РГУ. Пришедших ждали научные шоу, творческие мастерские, научно-популярные лекции, экскурсии по лабораториям, викторины, конкурсы, игры. Главные гости фестиваля – дети. Первоклассник Никита из гимназии №2 вместе с мамой Натальей ходил по площадкам, посвященным техническому творчеству. Мальчик посещает школу робототехники, поэтому под особым впечатлением остался от лаборатории «STEM-центр Intel». В центре, действующем на базе РГУ более года, школьники осваивают программирование. Никита смог заглянуть в электронный микроскоп, увидеть управляемые светодиодные устройства, примерить очки дополненной реальности.

А вот в кабинет «Тайны криминалистики» заглядывают ребята постарше. В приглушенном свете ламп преподаватель криминалистики на юридическом факультете РГУ Алексей Родионов показывает, как выявлять следы пальцев человека на окружающих предметах с помощью дактилоскопических порошков.

«Живую» карту Рязанской области представил на географической площадке заведующий кафедрой географии РГУ Алексей Водорезов. Здесь можно было наглядно увидеть, сколь разнообразен и интересен наш регион. Гости узнали, например, что у Рязанщины богатое горнопромышленное прошлое, смогли потрогать своими руками железную руду из окрестностей Старожилова и уголь из-под Скопина.

А еще на фестивале можно было пройти профессионально-психологическую диагностику, познакомиться с рязанской Мещерой, посетить занимательный урок японского языка, полюбоваться археологическими находками на территории Рязанского кремля, увидеть работы, сделанные на 3D-прин­тере, и многое другое.

– Нам очень понравились химические опыты: мы проводили эксперимент с получением дыма без огня, делали пену. А еще успели изучить умножение на пальцах и узнали, что такое нанотехнологии, – говорят пятиклассники школы №34 Глеб Сазонов и Максим Антошкин.

Наука – это интересно и увлекательно, она открывает двери в будущее, убедились юные рязанцы. Главное, верить в себя и стремиться к знаниям.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 181 (5468) от 17 октября 2017 года
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