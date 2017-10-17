Потенциал Всероссийского форума рус­ского языка, посвященного наследию академика И.И. Срезневского, представлен на федеральном уровне.

В Москве состоялся Всероссийский форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза», организованный Федеральным агентством по делам национальностей.

Форум был проведен с целью выработки предложений по созданию оптимальных условий для сохранения и развития русского языка и языков народов России. Его участниками стали представители органов государственной власти, профессиональные филологи и организаторы студенческих научно-просветительских мероприятий, посвященных русскому языку.

На пленарном заседании форума выступили руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель директора департамента Министерства образования и науки РФ Ирина Мануйлова, председатель Комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов.

На тематических секциях участники форума обсудили проблемы, актуальные для государственной языковой политики РФ. Специалист по сопровождению региональных проектов РГУ имени С.А. Есенина, член Союза журналистов России Павел Квартников представил в ходе секции «Русский язык как традиционная основа взаимопонимания и сотрудничества народов России» сообщение об опыте организации университетом Всероссийского форума русского языка, посвященного наследию академика И.И. Срезневского. Он проводится с 2016 года при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений. За это время на его площадке представлено свыше 80 студенческих проектов.

Сопредседатели секции – ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, профессор Маргарита Русецкая и президент института, профессор Виталий Костомаров – согласились с предложениями РГУ имени С.А. Есенина продолжить на государственном уровне практику поддержки студенческих объединений, занимающихся изучением и продвижением русского языка; развивать механизмы общественной дипломатии в целях продвижения рус­ского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья; создать межвузовскую электронную базу студенческих научно-просветительских проектов, посвященных изучению и популяризации русского языка.

Предложения включены в итоговую резолюцию форума-диалога «Языковая политика: общероссийская экспертиза».