Благое дело

В Московском районе Рязани состоялась торжественная церемония закладки камня в основание нового строящегося храма в честь Сретения Господня

В мероприятии приняли участие митрополит Рязанский и Михайловский Марк, заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева, попечители и благотворители строящегося церковного здания, жители и гости областного центра. Владыка Марк совершил чин закладки камня Сретенского храма, строительство которого было одобрено по просьбам жителей микрорайона. Как было отмечено на торжественной церемонии, здание будущего храма спроектировано достаточно большим и будет соответствовать потребностям этого крупного микрорайона города. Планируется, что в нем также будут проходить занятия воскресной школы, лекции, вестись социальная работа.