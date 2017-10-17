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Выпуск № 181 (5468)
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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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Благое дело

00:01 / Из официальных источников
В Московском районе Рязани состоялась торжественная церемония закладки камня в основание нового строящегося храма в честь Сретения Господня

В мероприятии приняли участие митрополит Рязанский и Михайловский Марк, заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева, попечители и благотворители строящегося церковного здания, жители и гости областного центра. Владыка Марк совершил чин закладки камня Сретенского храма, строительство которого было одобрено по просьбам жителей микрорайона. Как было отмечено на торжественной церемонии, здание будущего храма спроектировано достаточно большим и будет соответствовать потребностям этого крупного микрорайона города. Планируется, что в нем также будут проходить занятия воскресной школы, лекции, вестись социальная работа.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 181 (5468) от 17 октября 2017 года
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