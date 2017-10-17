Вести районов

СКОПИН. Одними из первых в подписной кампании на региональные и районные издания приняли участие сотрудники районной администрации. «Мы очень ответственно относимся к этому мероприятию, следим за тем, что публикуется в средствах массовой информации, особенно в газетах «Скопинский вестник» и «Рязанские ведомости», потому как эти печатные издания наиболее полные и правильно отражают все мероприятия, проводимые в районе», – подчеркнул заместитель главы администрации Скопинского района по социальным вопросам и гарантиям Александр Соловьев.

ШАЦК. В муниципальном культурном центре состоялся тематический час «Великий Октябрь. Взгляд через 100 лет». Ветеран педагогического труда, учитель истории Вячеслав Андреевич Костиков и студенты Шацкого агротехнологического техникума в форме диалога обменялись взглядами на тему далеких событий 1917 года.

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В Шацком агротехнологическом техникуме открыт цикл встреч с почетными гражданами района. Студенты 141 группы специальности «Механизация сельского хозяйства» встретились с вице-президентом, главным конструктором ракетно-космических комплексов РКК «Энергия», профессором Вячеславом Михайловичем Филиным. Они познакомились с жизнью и деятельностью нашего земляка, задали интересующие их вопросы.

МИХАЙЛОВ. В этом году на оснащение образовательного процесса детских дошкольных учреждений района будет потрачено 1 миллион 116 тысяч рублей. Система дошкольного образования состоит из 8 дошкольных общеобразовательных учреждений, модернизирована и сохранена сеть детских садов на селе. При школах организованы 4 дошкольные группы, которые посещают 956 малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Проблема очередей в детсадах района была ликвидирована еще три года назад. Во многом это произошло благодаря открытию детского сада «Василек». Сейчас его посещают 270 малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет. С ними работают 27 педагогов, два музыкальных руководителя, психологи, логопед и инструктор по физической культуре.

РЫБНОЕ. В Сербии, в Российском доме науки и культуры в Белграде, состоялось открытие выставки «Мой край, задумчивый и нежный…» из фондов Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. В церемонии открытия приняли участие заместитель директора Российского дома науки и культуры (Представительства Россотрудничества) в Белграде Василий Галактионов и директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Борис Иогансон. Борис Игоревич выразил благодарность представителям Россотрудничества за организацию выставки. Заведующая отделом научно-экспозиционной, выставочной деятельности музея-заповедника С.А. Есенина Валерия Евдокимова провела экскурсию по экспозиции.

Выставка в Сербии – очередной этап совместной работы федерального агентства «Россотрудничество», министерства культуры и туризма Рязанской области и музея-заповедника С.А. Есенина. Ранее с выставкой «Мой край, задумчивый и нежный…» смогли познакомиться жители столиц Азербайджана, Польши, Германии.

ПИТЕЛИНО. В центральной библиотеке им. Б.А. Можаева продолжен цикл православных бесед, которые ведет благочинный района протоиерей Олег Трофимов. На днях темой очередной беседы стал праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Олег Николаевич рассказал об истории праздника. Кроме того, была показана видеопрезентация о Сергии Радонежском, День памяти которого отмечен 8 октября.