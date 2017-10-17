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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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Все страны в гости к нам

00:01 / Общество
На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Рязанская область представила своих выдающихся земляков – Есенина, Павлова, Циолковского
Все страны в гости к нам

Владимир Путин,
Президент России:

– Сочи – это город олимпийского братства и надежды. Пять колец, как и пять лепестков фестивальной ромашки, стали символом солидарности всех континентов. Энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте. Создавайте свое будущее. Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах. Главное, упорно идти только вперед. А фестивальное братство обязательно поможет вам воплотить в жизнь ваши самые смелые и самые добрые мечты и помыслы.

Россия уже в третий раз становится хозяйкой этого большого форума. В нынешнем году основные мероприятия проходят в Олимпийском парке Сочи. Здесь собрались десятки тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира. Это лучшие представители студенчества, молодежи, достигшие успехов в науке, творчестве, спорте и политике. Фестиваль включает в себя обширную научно-образовательную, а также культурную и спортивную программы.

Торжественная церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялась в воскресенье, 15 октября. Официальный старт фестивалю дал Президент России Владимир Путин. Приветствуя участников форума, он отметил, что «молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий объединяют общие чувства, ценности и цели, стремление к свободе, к счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего».

Среди участников форума – более 170 рязанцев. В их числе – лидеры студенческого самоуправления, активисты общественных объединений, молодые ученые, инженеры, врачи, педагоги, менеджеры, предприниматели, спортсмены, журналисты, представители творческих профессий. Среди членов рязанской команды – корреспондент газеты «Рязанские ведомости», ведущая молодежной рубрики «Наше время» Елена Серебрякова.

Рязанская область представлена на выставке «Регионы России и мира/Youth Expo.Regions». На интерактивной площадке с помощью виртуальных экскурсий и онлайн-трансляций можно пройтись по центральным улицам Рязани, стать участниками городских культурных событий, посетить главные достопримечательности и памятные места, связанные с именами академика Ивана Павлова, поэта Сергея Есенина, основоположника космонавтики Константина Циолковского и других выдающихся рязанцев, известных всему миру.

Стенд Рязанской области перед началом церемонии открытия фестиваля посетил губернатор Николай Любимов. Он высоко оценил работу интерактивной площадки региона, отметив находчивость и нестандартный подход разработчиков проекта. «Замечательно ребята подошли ко всему, видно, что постарались. Все очень современно и симпатично выглядит», – сказал Николай Любимов.

В рамках фестиваля глава региона пообщался с представителями Рязанской области. Николай Любимов поздравил всех участников с тем, что они стали частью такого масштабного исторического события, и пожелал им извлечь из фестиваля максимум пользы. В беседе с рязанцами губернатор подчеркнул, что у молодых людей должна быть возможность реализовать себя в Рязанской области. «Необходимо, чтобы Рязанская область стала «цифровым» регионом. Это позволит оставаться здесь молодым специалистам, реализовывать стартапы и привлекать инвестиции», – отметил Николай Любимов и напомнил, что в Рязанской области планируется создать информационно-технический центр, занимающийся развитием IT-технологий.

В ходе общения главы региона с рязанской делегацией  речь также шла о молодежных проектах. «Если молодые выйдут с креативными, полезными идеями, если займутся их реализацией, то, конечно, мы поддержим такие инициативы», – сказал Николай Любимов. Он выразил надежду, что региональная молодежная делегация ярко представит Рязанскую область на фестивале. «Если Рязанской областью заинтересуются все, кто приходит ознакомиться с нашим стендом, это уже 100 процентов пользы. Значит, они приедут к нам, будут с нами контактировать, а в дальнейшем, может быть, и работать», –  подчеркнул губернатор.

Говоря о своих впечатлениях от фестиваля, Николай Любимов отметил: «Здесь чувствуется атмосфера энергии, бодрости, молодости, позитива. Думаю, что наши рязанцы найдут много друзей на сочинской земле. Для ребят это воспоминания на всю жизнь», – сказал губернатор.

Точка зрения

Елена Серебрякова,
корреспондент газеты «Рязанские ведомости», участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов:

– Программа фестиваля складывается из нескольких блоков: спорт, культура, образование, дискуссии, наука. Тем – огромное количество, и хочется получить максимум полезной информации. На протяжении всего форума работают презентационные площадки регионов России и зарубежных стран. На них можно познакомиться с культурой, достопримечательностями, особенностями регионов или стран. По сути, это возможность совершить виртуальное путешествие по всему миру. И везде здесь царит атмосфера позитива и дружбы!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 181 (5468) от 17 октября 2017 года
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