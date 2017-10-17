Уютный город

Рязанцы убрали во время субботника 130 кубометров мусора

На уборку рязанских улиц, скверов и парков в рамках месячника по благоустройству вышли более 400 человек – работники муниципальных предприятий «Водоканал», «РМПТС», «Автоколонна 1310», «Управление Рязанского троллейбуса», «Дирекция благоустройства города», а также сотрудники администрации города, префектур и управляющих организаций, студенты и преподаватели вузов.

– Со мной сегодня работают студенты 4 и 5 курсов факультета ветмедицины и биотехнологий агротехнологического университета, – говорит комендант учебных корпусов РГАТУ Татьяна Калинина. – Мы вышли на субботник по распоряжению декана и убираем от мусора территорию в лесном массиве, недалеко от учебного корпуса нашего вуза. Наши студенты ходят здесь ежедневно на остановку общественного транспорта, считают, что в парке должно быть чисто и уютно. Вот сегодня мы эту чистоту и наводим.

На другом конце Рязани, в Кальном, трудились рабочие управления благоустройства города. Здесь и тракторы, и самосвалы. Работа серьезная. Территория возле Касимовского шоссе густо заросла американским кленом.

– Мы сегодня здесь проредили эти заросли, и стало уютно, – говорит начальник участка по Октябрьскому району управления благоустройства Рязани Елена Титова. – Вот сейчас мы уже пятую машину порослевки грузим, а перед этим вывезли машину мусора. Теперь здесь стало чисто и просторно.

По данным управления благоустройства города, всего в ходе субботника с территорий города было вывезено около 130 кубических метров мусора. Рязанцы, неравнодушные к облику родного города, привели в порядок шесть площадок – зеленую зону от улицы Западная вдоль Московского шоссе до 2-го Мервинского проезда, Славянский проспект, лесополосу на улице Нахимова в микрорайоне Южный, участок от улицы Покровской до трассы М5 «Урал», территорию городского леса в Солотче и зеленую зону вдоль ручья Быстрец.