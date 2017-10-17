лизинг
23:09 МСК
Вторник
17 / 10 / 2017
Выпуск № 181 (5468)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
105

Более 4 000 рязанцев уже сделали прививки от гриппа

09:06 / Здоровье
Вакцинация продолжается
Более 4 000 рязанцев уже сделали прививки от гриппа

В Рязани продолжается кампания по иммунизации населения от сезонных заболеваний. В подведомственных администрации города муниципальных учреждениях по состоянию на 12 октября привито 76 процентов сотрудников и более 38 процентов воспитанников детских образовательных учреждений. Вакцинацию также прошли более 70 процентов сотрудников школ города и около 44 процентов учащихся. Такие данные предоставляют в министерстве здравоохранения области, а также информируют, что в регион поступила последняя в этом году партия вакцины.

В подведомственных учреждениях культуры процент вакцинации работников составляет более 45 процентов, в том числе, в учреждениях дополнительного образования – более 80 процентов, в культурно-досуговых учреждениях – около 15 процентов, в управлении культуры – более 47 процентов. В муниципальных учреждениях физической культуры и массового спорта из числа работников привито 23 процента.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанцы могут совершить прогулку с главным врачом городской больницы №10

В Рязанском медицинском университете проводят исследования на клеточном уровне

В этом году более 137 тысяч жителей Рязанской области прошли диспансеризацию

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:45
Судебные приставы проверят «удивительные вещи» в рязанском санатории «Сосновый бор»
17:40
Строительство новых многоэтажных домов в рязанском поселке Дягилево приостановят
17:36
Работу арендаторов лесных участков в Рязанской области проверят
17:04
В Рязани стартовал муниципальный этап IX Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»
16:51
Коллектив областной газеты «Рязанские ведомости» удостоен специального диплома конкурса «Новости из области»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы