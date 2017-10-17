Более 4 000 рязанцев уже сделали прививки от гриппа

Вакцинация продолжается

В Рязани продолжается кампания по иммунизации населения от сезонных заболеваний. В подведомственных администрации города муниципальных учреждениях по состоянию на 12 октября привито 76 процентов сотрудников и более 38 процентов воспитанников детских образовательных учреждений. Вакцинацию также прошли более 70 процентов сотрудников школ города и около 44 процентов учащихся. Такие данные предоставляют в министерстве здравоохранения области, а также информируют, что в регион поступила последняя в этом году партия вакцины.

В подведомственных учреждениях культуры процент вакцинации работников составляет более 45 процентов, в том числе, в учреждениях дополнительного образования – более 80 процентов, в культурно-досуговых учреждениях – около 15 процентов, в управлении культуры – более 47 процентов. В муниципальных учреждениях физической культуры и массового спорта из числа работников привито 23 процента.

Источник: сайт администрации Рязани