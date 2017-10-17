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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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Рязанские студенты и школьники должны подтвердить свои льготы на оплату проезда

09:21 / Актуально
Рязанские студенты и школьники должны подтвердить свои льготы на оплату проезда

Пользователи транспортных карт «Студенческая» и «Школьная» должны подтвердить льготу на проезд, поскольку она выставляется не автоматически, а строго в соответствии со сроком, указанным в справке, выданной учебным заведением.

Если при пополнении транспортных карт в киосках продаж и пополнения карт у владельцев карт «Студенческая» и «Школьная» на терминалах высвечивается предупреждение «Срок действия карты истекает раньше срока действия проездного», это значит, что на этой карте не подтверждена льгота на проезд. Чтобы это сделать, ее владельцу необходимо обратиться со своей транспортной картой в информационно-справочный центр и подтвердить льготу соответствующей справкой из учебного заведения, – поясняет оператор проекта.

Информационно-справочный центр по обслуживанию транспортных карт находится по адресу г. Рязань, ул. Почтовая, д. 61 (вход через арку во двор), время работы – понедельник – пятница 09.00-18.00 (обед – 12.00-13.00), суббота и воскресенье – выходной. Задать любой интересующий вас вопрос по использованию транспортных карт можно по телефону «горячей линии» 8-800-250-02-62.

Оператор автоматизированной системы оплаты проезда заявляет об отсутствии у него полномочий устанавливать льготы на проезд и производит их пополнение и продление строго в соответствии со справками, выданными владельцам транспортных карт учебными заведениями Рязани: 50 процентов и 100 процентов льготы на проезд по школьным и студенческим проездным билетам устанавливаются соответствующими федеральными, региональными или муниципальными нормативно-правовыми актами.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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