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Главная страница / Рязанские новости / 17 октября 2017 года
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Рязанские кадеты побывают в музеях бесплатно

09:48 / Культура
Регион присоединился ко Всероссийской акции

Рязанская область во второй раз примет участие во Всероссийской акции «День в музее для российских кадет», в рамках которой 17 октября организовано бесплатное посещение музейных экспозиций для воспитанников кадетских классов образовательных учреждений региона.

Акция направлена на формирование у молодежи уважительного отношения к российской культуре и историческому наследию страны и способствует патриотическому воспитанию школьников. Впервые она была проведена в 2015 году в Москве по инициативе Российского военно-исторического общества, Ассоциации Российского кадетства и Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. В прошлом году по решению минкультуры России это мероприятие получило статус Всероссийского ежегодного проекта, к которому присоединились более 380 музеев из 44 субъектов РФ. В этом году в акции также примут участие многие регионы России.

В музеях региона для учащихся кадетских образовательных учреждений предусмотрены тематические экскурсии, показ документальных фильмов военно-исторической тематики, видеолекции, викторины, тематические игры и мастер-классы. В частности, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике работает экспозиция «Российское воинство», где представлены основные этапы истории отечественного воинства, от княжеской дружины до современной армии. В Музее истории молодежного движения можно узнать об истории и традициях кадетского движения. В зале «Письма с фронта» представлен уникальный архивный материал, воссоздан образ города Рязани времен Великой Отечественной войны.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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