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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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В Рязанской области разыскивают пропавшего мужчину

11:24 / Общество
В Рязанской области разыскивают пропавшего мужчину

Как сообщает сайт следственного управления СК России по области, проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Елисеева Алексея Алексеевича 1954 года рождения.

В ходе проверки установлено, что утром 7 сентября этого года житель Рязани Алексей Елисеев на личном автомобиле уехал за грибами в лесной массив, расположенный у села Веретье – Лесхоз Спасского района, и не вернулся домой. До настоящего времени местонахождение Елисеева не установлено.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 165 см, среднего телосложения, по фигуре плотный, плечи широкие, тип лица славянский, лицо круглое, цвет глаз серо-зеленый, волосы прямые, короткие, редкие. Голос глухой, речь практически невнятная, заикается.

Особые приметы: невнятная, быстрая речь, с напряжением лица при разговоре.

Все, у кого есть информация о местонахождении Елисеева А.А., могут обратиться по телефонам: 8 (4912) 37-36-94 (Рязанский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 8 (49135) 3-31-14 (ОМВД России по Спасскому району).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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