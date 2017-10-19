В Рязани водитель легковушки «перепутал» цвета светофора и совершил ДТП

Автоавария с участием двух легковушек произошла в 4 утра в воскресенье, 15 октября, на пересечении Первомайского проспекта и ул. Маяковского в Рязани.
Автоавария с участием двух легковушек произошла в 4 утра в воскресенье, 15 октября, на пересечении Первомайского проспекта и ул. Маяковского в Рязани.
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