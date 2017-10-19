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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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В Рязани по ряду адресов отключили холодную воду

11:27 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с работами на водопроводе сегодня до окончания ремонтных работ отключена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Костычева, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2, д. 7 корп. 3.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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