В Рязанской области дорожная яма обошлась подрядной организации, ремонтировавшей дорогу, в 260 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, автомобиль жительницы Клепиковского района на одной из дорог угодил в дорожную яму и попал в ДТП, автомобилю был причинен ущерб. По результатам экспертизы была установлена стоимость поврежденного имущества. Женщина обратилась в подрядную организацию, которая ремонтировала дорожное полотно на участке дороги, где произошла авария, за возмещением причиненного ущерба. Однако денег автовледи получить не удалось. Она была вынуждена обратиться в суд. Исполнительный лист о взыскании с подрядной организации материального ущерба в размере 260 тысяч рублей поступил для принудительного исполнения в Клепиковский районный отдел судебных приставов. Пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, а копию постановления направил должнику — юридическому лицу. Представитель должника явился на прием, и пристав разъяснил последствия, которые наступают, если проигнорировать требования исполнительного документа. После этого должник полностью погасил задолженность перед взыскателем — денежные средства перечислены на счет жительницы.