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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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В Рязанской области дорожная яма обошлась подрядной организации, ремонтировавшей дорогу, в 260 тысяч рублей

11:30 / Общество

Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, автомобиль жительницы Клепиковского района на одной из дорог угодил в дорожную яму и попал в ДТП, автомобилю был причинен ущерб. По результатам экспертизы была установлена стоимость поврежденного имущества. Женщина обратилась в подрядную организацию, которая ремонтировала дорожное полотно на участке дороги, где произошла авария, за возмещением причиненного ущерба. Однако денег автовледи получить не удалось. Она была вынуждена обратиться в суд. Исполнительный лист о взыскании с подрядной организации материального ущерба в размере 260 тысяч рублей поступил для принудительного исполнения в Клепиковский районный отдел судебных приставов. Пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, а копию постановления направил должнику — юридическому лицу. Представитель должника явился на прием, и пристав разъяснил последствия, которые наступают, если проигнорировать требования исполнительного документа. После этого должник полностью погасил задолженность перед взыскателем — денежные средства перечислены на счет жительницы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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