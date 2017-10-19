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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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С жителя Рязани взыскали более 400 тысяч рублей долгов по налогам и сборам

11:37 / Общество

Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, налоговую задолженность в размере 435 тысяч рублей накопил житель Рязани. Долги оплачивать добровольно он не спешил. В отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании задолженности с гражданина. Судебный пристав предупредил должника о том, какие последствия наступят, если он будет игнорировать требования исполнительного документа, но и после этого мужчина не стал возвращать долг.

Пристав установил расчетный счет должника и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его счету. Рязанца временно ограничили в праве на выезд за пределы Российской Федерации; регистрационный действия в отношении движимого имущества, принадлежащего должнику, постановлением судебного пристава были запрещены. Судебным приставом было установлено место работы должника, туда также направили исполнительный документ о взыскании денежных средств в счет погашения задолженности.

В результате приставу удалось взыскать налоговую задолженность в размере 435 тысяч рублей, а также 30 тысяч рублей исполнительского сбора.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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