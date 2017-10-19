Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, по возвращении команды из гостевой поездки в Санкт-Петербург, где «горожане» уступили местным «Динамо» и СКА-«Неве», главный тренер ХК «Рязань» Игорь Жилинский подал в отставку.

Жилинский возглавил ХК «Рязань» весной 2017 года в нелегкий период – по разным причинам команду покинуло 90 процентов состава, который пришлось формировать фактически заново. В межсезонье под руководством Игоря Валентиновича «горожане» провели 12 матчей, из которых выиграли только два.

Не намного улучшились показатели ХК «Рязань» и с началом чемпионата. На данный момент под руководством Жилинского команда провела 14 матчей, выиграв пять из них (в том числе 1 в овертайме, 1 по буллитам) и потерпев девять поражений. Пока «горожане» находятся на 22-м месте в турнирной таблице, отставая от 16-й позиции, дающей пропуск в плей-офф, уже на пять очков. Стоит отметить, что из этих 14 матчей 10 были сыграны на площадках соперников.

Команда имеет серию из трех поражений, после последнего из которых – в Санкт-Петербурге от СКА-«Невы» 2:5 – Игорь Жилинский и принял решение написать заявление об увольнении по собственному желанию. Руководство ХК «Рязань» приняло заявление наставника об отставке. Вместе с Жилинским команду покидает и старший тренер Дмитрий Бондарев.