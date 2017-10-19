Пенсионер из Рязанской области предстанет перед судом за убийство и покушение на убийство

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя Спасского района. Его обвиняют в совершении убийства и покушения на умышленное причинение смерти двум лицам с целью скрыть другое преступление.

Следствием установлено, вечером 30 июля этого года обвиняемый в компании двух знакомых распивал спиртные напитки в своем доме в селе Михали Спасского района. Когда один из гостей ушел, между другим гостем и хозяином дома произошла ссора. Мужчина ударил своего 49-летнего оппонента складным ножом в область шеи и предплечья. Пострадавший умер на месте. В это время другой знакомый обвиняемого решил вернуться в дом и стал невольным свидетелем убийства. Увидев это, обвиняемый бросился на него с ножом. Несмотря на полученные раны, потерпевший смог выбежать на улицу, где его увидели соседи. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Спасского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.