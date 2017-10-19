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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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В Рязанской области за кражу осудят несовершеннолетнего юношу

12:25 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Сараевского района, 1999 года рождения. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствием установлено, в феврале этого года 17-летний юноша незаконно проник в жилой дом в селе Мордово Сараевского района. В комнатах дома несовершеннолетний повредил кирпичные кладки печей и похитил все металлические изделия - затопочные дверцы, дверцы поддувала и т.п., а также алюминиевую посуду. На следующий день он вновь проник в этот же дом и вынес оттуда газовую плиту, холодильник и металлическую лестницу, а из бани – металлическую печь. Похищенное обвиняемый сдал в пункт приема металла, получив за это 2 тысячи рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Сараевского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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