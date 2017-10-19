За сутки на дорогах Рязанской области произошло 50 ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 3 дорожно-транспортных происшествиях 3 человека получили травмы. Еще в 47 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 4565 нарушений правил дорожного движения, задержали 8 водителей в состоянии опьянения.