Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 3 дорожно-транспортных происшествиях 3 человека получили травмы. Еще в 47 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 4565 нарушений правил дорожного движения, задержали 8 водителей в состоянии опьянения.
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 50 ДТП
12:26 17.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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