В Рязанской области мужчина угрожал подросткам пистолетом

Как сообщает сайт УМВД России по области, в отдел полиции поступило сообщение о том, что 49-летний житель поселка Вышгород угрожал пистолетом группе подростков, которые, по его мнению, несправедливо обижали его внука.

Стражи правопорядка установили, что четверо несовершеннолетних ребят находились возле Дворца Культуры на детской площадке в поселке Вышгород. В это время к ним подошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и обещал жестоко расправиться с мальчиками, затем достал из куртки пистолет и направил его в сторону детей. Подростки испугались и разбежались.

Полицейские изъяли у злоумышленника пневматический пистолет. Кроме того, полицейским стало известно, что в отношении задержанного ранее уже поступало заявление об угрозе расправы в отношении тринадцатилетнего мальчика.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). За данное преступление предусмотрено наказание до 2-х лет лишения свободы.