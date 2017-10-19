В Рязани междугородний автобус сбил девушку

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня в областном центре на улице Качевская автобус, следовавший по маршруту «Ряжск-Рязань», сбил переходившую проезжую часть 17-летнюю девушку. Водитель рейсового транспортного средства, пытаясь избежать наезда, поехал влево и совершил касательное столкновение с ехавшим навстречу легковым автомобилем. В результате происшествия пострадала девушка-пешеход, ее доставили в больницу.