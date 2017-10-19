Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня в областном центре на улице Качевская автобус, следовавший по маршруту «Ряжск-Рязань», сбил переходившую проезжую часть 17-летнюю девушку. Водитель рейсового транспортного средства, пытаясь избежать наезда, поехал влево и совершил касательное столкновение с ехавшим навстречу легковым автомобилем. В результате происшествия пострадала девушка-пешеход, ее доставили в больницу.
В Рязани междугородний автобус сбил девушку
12:46 17.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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