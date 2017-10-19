28 нарушений правил дорожного движения допустили за три дня иностранцы в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники ГИБДД в регионе пресекли 28 административных правонарушений, допущенных иностранными гражданами. 2 нарушения были связаны с перевозкой пассажиров, 11 мигрантов управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО, 1 ехал на автомобиле без включенного ближнего света фар, двое управляли неисправными машинами. Один иностранец нарушил требования дорожных знаков, пятеро мигрантов оказались за рулем без документов.

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.