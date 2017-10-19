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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Рязанские спортсмены достойно выступили на первенстве ЦФО по дзюдо

14:23 / Спорт

Как сообщает пресс-служба рязанской спортшколы "Комета", с 12 по 16 октября в Курске прошло первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок (до 21 года). Участвовали в соревновании 245 спортсменов из 16 регионов России. Это состязание стало отборочным этапом для участия в первенстве России.

Спортсмены спортшколы «Комета» завоевали три бронзовых медали. В весе 55 кг третье место завоевал Станислав Тепляков ( тренер-преподаватель Бодько С.П.), Максим Кацапов стал бронзовым призером в весе 66 кг (тренер-преподаватель Сергеева Т.В.), Илья Фалин взял "бронзу" в весовой категории 73 кг (тренер-преподаватель Сергеев Д.Н.).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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