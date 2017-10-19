Жителя Рязанской области осудят за убийство

11 октября этого года сотрудники полиции обходили территорию села Черная Слобода Шацкого района в поисках пропавшей накануне 48-летней местной жительницы. В подполе заброшенного сарая полицейские обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Через некоторое время был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 46-летний житель села.

По данным следствия, в апреле этого года мужчина был осужден за угрозу убийством в отношении сына погибшей женщины. Считая привлечение к уголовной ответственности необоснованным, он затаил обиду. Вечером 30 сентября этого года он увидел ее на улице. Мужчина взял металлическую деталь от трактора, напал на потерпевшую и начал бить ее по голове. От травм женщина скончалась на месте. Тело погибшей мужчина сбросил в подпол заброшенного сарая.

В настоящее время мужчина признал свою вину. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.