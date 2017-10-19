Рязанская молодежь может создать свой «Образ будущего страны»

«Молодежка ОНФ», интерактивная молодёжная площадка Общероссийского народного фронта, запускает конкурс «Образ будущего страны»

Участие в нем могут принять студенты вузов и сузов, а также молодые специалисты до 35 лет, имеющие российское гражданство. От участников конкурса ожидаются креативные, амбициозные идеи, а также варианты решений актуальных проблем. Награждение состоится в двух номинациях – «Эссе» и «Креатив». Прием работ заканчивается 10 ноября

В номинации «Эссе» участниками предлагается поделиться мыслями о будущем нашей страны, своим видением общественных и государственных институтов через 15-20 лет, новыми моделями в экономике и социальной сфере, а также предложить альтернативу действующей в стране (регионе) конструкции. В номинации «Креатив» принимают участие творческие работы: стихи, рассказы, рисунки, видеоролики, а также фотоколлажи и репортажи, способные раскрыть тему конкурса.

Отбор победителей будет проводиться в два этапа. Первый этап включает оценку экспертного жюри и открытое голосование на сайте. Во втором этапе будет отобрано 50 сильнейших работ, которые станут лауреатами конкурсе. По итогам второго этапа будут определены победители, которые получат ценные призы и подарки.

Подробности об условиях участия в конкурсе «Образ будущего страны» можно получить на сайте «Молодежки ОНФ».