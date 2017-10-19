Утром в Рязани горел дачный дом

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 04.52 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о пожаре на Куйбышевском шоссе в Рязани. Горел кирпичный дачный дом. Огонь повредил строение, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 5 сотрудников государственной противопожарной службы.