Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 04.52 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о пожаре на Куйбышевском шоссе в Рязани. Горел кирпичный дачный дом. Огонь повредил строение, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 5 сотрудников государственной противопожарной службы.
Утром в Рязани горел дачный дом
14:39 17.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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