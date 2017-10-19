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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Творческий конкурс «Хрустальный журавль» в этом году пройдет в Рязанской области по 15 профессиональным и 10 специальным номинациям

14:51 / Общество

Сегодня на заседании регионального правительства, которое провел вице-губернатор Игорь Греков, и.о. министра по делам территорий и информационной политики области Анна Рослякова проинформировала участников заседания о проведении в 2017 году регионального творческого конкурса «Хрустальный журавль». По ее словам, конкурс будет проходить по 15 профессиональным и 10 специальным номинациям. Для победителей и лауреатов предусмотрены премии в размере от 8 тыс. до 50 тыс. рублей.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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