Творческий конкурс «Хрустальный журавль» в этом году пройдет в Рязанской области по 15 профессиональным и 10 специальным номинациям

Сегодня на заседании регионального правительства, которое провел вице-губернатор Игорь Греков, и.о. министра по делам территорий и информационной политики области Анна Рослякова проинформировала участников заседания о проведении в 2017 году регионального творческого конкурса «Хрустальный журавль». По ее словам, конкурс будет проходить по 15 профессиональным и 10 специальным номинациям. Для победителей и лауреатов предусмотрены премии в размере от 8 тыс. до 50 тыс. рублей.

Источник: сайт правительства Рязанской области