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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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За 9 месяцев этого года в Рязанскую область из-за рубежа пожелали переселиться 1674 человека

14:58 / Общество

Такие данные озвучил сегодня на заседании регионального правительства министр труда и занятости области Валерий Емец. Он доложил о работе по переселению соотечественников из-за рубежа, их устройстве на жительство в Рязанскую область. В 2013 году их было 179 человек, в настоящее время численность желающих переселиться в регион значительно возросла, и за 9 месяцев 2017 года составила 1674 человека.

Изменения целевого показателя соответствующей программы позволит привлечь в Рязанскую область дополнительные средства из федерального бюджета в размере 2 млн. 761 тыс. 900 рублей, что позволит увеличить долю получающих финансовую поддержку на обустройство. По словам министра, эти изменения не нарушат стабильность регионального рынка труда.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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