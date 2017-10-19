За 9 месяцев этого года в Рязанскую область из-за рубежа пожелали переселиться 1674 человека

Такие данные озвучил сегодня на заседании регионального правительства министр труда и занятости области Валерий Емец. Он доложил о работе по переселению соотечественников из-за рубежа, их устройстве на жительство в Рязанскую область. В 2013 году их было 179 человек, в настоящее время численность желающих переселиться в регион значительно возросла, и за 9 месяцев 2017 года составила 1674 человека.

Изменения целевого показателя соответствующей программы позволит привлечь в Рязанскую область дополнительные средства из федерального бюджета в размере 2 млн. 761 тыс. 900 рублей, что позволит увеличить долю получающих финансовую поддержку на обустройство. По словам министра, эти изменения не нарушат стабильность регионального рынка труда.

Источник: сайт правительства Рязанской области