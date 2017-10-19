В Рязани обсуждают тенденции и проблемы развития индустрии туризма

В РГУ имени С.А. Есенина проходит Межрегиональная научно-практическая конференция «Тенденции и проблемы развития индустрии туризма и гостеприимства». В ней принимают участие молодые ученые, аспиранты, соискатели, студенты, научные руководители и сотрудники образовательных, туристских и гостиничных организаций не только из Рязани, но и других областей. Участники обсуждают проблемы развития отдельных видов туризма в регионах, говорят о современных тенденциях развития индустрии гостеприимства, инновационной деятельности и информационных технологиях в туризме.

От имени руководства вуза участников конференции приветствовала Татьяна Еременко, проректор по научной работе РГУ имени С.А. Есенина.

– Мы рады, что эта конференция стала традиционной и проходит четвертый раз. Она подтверждает, что наши исследования ориентированы на потребности региона, – сказала Татьяна Вадимовна.

– Сфера туризма сегодня в центре внимания органов исполнительной власти, средств массовой информации. И это не случайно, – подчеркнула заместитель министра культуры и туризма области Ольга Голева. – Сегодня можно часто услышать фразу, что туризм – драйвер развития территории. Это действительно так. Когда мы развиваем туризм, мы параллельно развиваем и другие отрасли.

В рамках конференции состоится конкурс тематических студенческих проектов. По итогам работы будет издан сборник научных статей.