Рязанская Дашково-Песочня стала более «зеленой»

На пяти площадках микрорайона высажено 700 саженцев рябины, кленов, калины и гортензии

Инициатором экологической акции, участие в которой приняли более 100 человек – представители администрации Рязани, активисты городских молодежных общественных объединений – стали руководители и работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть». Эта очередная инициатива предприятия приурочена к Году экологии в России.

«Озеленение Дашково-Песочни – это наш вклад в развитие города, в экологию региона. Многие хотят жить в цветущем, зеленом городе. И нам приятно сделать такой подарок Рязани и его жителям», – говорит первый заместитель генерального директора АО «РНПК» Алексей Мыльцын.

Выбор микрорайона не случаен: Дашково-Песочня – самый крупный жилой массив областного центра. Здесь живут многие работники нефтекомпании, немало молодежи.

Озеленение микрорайона сотрудники РНПК начали летом с территории новой, 75-й школы. В июле, в ходе первого этапа, было высажено более 500 саженцев каштанов, кленов и туй, участие приняли более 250 человек. А работы заключительного этапа экологической акции прошли в Мамином сквере, у торгового центра, на площади у памятника К. Циолковскому, возле учреждений культуры и спорта.

Всего в Дашково-Песочне появилось 1500 зеленых насаждений, приобретенных на средства РНПК в рамках оказания благотворительной помощи городу. Подтверждая социальную ответственность бизнеса перед обществом, завод неоднократно участвовал в очистке водоемов, уборке городских улиц, обрезке ветхих деревьев, выделял спецтехнику по запросу.

Важно, что инициатива предприятия по озеленению Дашково-Песочни не последняя. Уже в конце октября сотрудники компании проведут уборку на улице Весенней в рамках осеннего месячника по благоустройству города.