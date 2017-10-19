За нарушение правил благоустройства в Рязанской области будут штрафовать и предупреждать

Сегодня на заседании регионального правительства, которое провел вице-губернатор Игорь Греков, начальник главного управления контроля и противодействия коррупции области Владимир Самохвалов доложил о корректировках закона об административных правонарушениях. В целях более эффективного формирования комфортной среды планируется установить санкции за нарушение правил благоустройства в виде штрафа: на должностных лиц – от 3 тыс. рублей до 35 тыс. рублей, на юридических лиц – от 10 тыс. рублей до 250 тыс. рублей. Кроме того, вводится такая мера наказания, как предупреждение.

Источник: сайт правительства Рязанской области