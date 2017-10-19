В Рязанской области установлены нормативы обеспечения государственных гарантий в сфере образования

Сегодня на заседании регионального правительства, которое провел вице-губернатор Игорь Греков, первый заместитель министра образования области Ольга Колесник проинформировала собравшихся об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий в сфере образования на 2017 и плановый период 2018-2019 годов. Корректировки вносятся в целях повышения заработной платы педагогических работников дошкольных и общеобразовательных организаций, в соответствии с Майскими Указами Президента РФ В.В. Путина. Заместитель министра также сообщила об уточнении объемов средств, выделяемых на получение общедоступного и бесплатного образования. Субвенции муниципальным образованиям будут распределяться с учетом норматива на обучение детей с расстройством аутистического спектра и обучающихся по семейным формам.

Источник: сайт правительства Рязанской области