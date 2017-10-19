В Рязанской области пресекли 49 нарушений миграционного законодательства

Как сообщает сайт УМВД России по области, в регионе прошел рейд, в рамках которого сотрудники полиции выявили 49 нарушений миграционного законодательства. Так, 17 человек нарушили правила въезда и режима пребывания на территории России. 13 иностранцев незаконно трудились на территории России. На них были составлены соответствующие административные протоколы.

В отношении работодателей, привлекших к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, составлено 12 протоколов об административном правонарушении. Нарушителям грозят крупные штрафы.

Рейды продолжаются.