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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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В Рязанской области пресекли 49 нарушений миграционного законодательства

16:24 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в регионе прошел рейд, в рамках которого сотрудники полиции выявили 49 нарушений миграционного законодательства. Так, 17 человек нарушили правила въезда и режима пребывания на территории России. 13 иностранцев незаконно трудились на территории России. На них были составлены соответствующие административные протоколы.

В отношении работодателей, привлекших к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, составлено 12 протоколов об административном правонарушении. Нарушителям грозят крупные штрафы.

Рейды продолжаются.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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