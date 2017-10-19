Пресс-секретарем губернатора Рязанской области назначен Денис Арапов

Сегодня на заседании регионального правительства вице-губернатор Игорь Греков вручил ему удостоверение.

Денис Арапов родился 7 сентября 1981 года в Хабаровске в семье военнослужащего.

Детство провел в Рязани.

В 2003 году окончил Военный университет по специальности «военный журналист». Работал корреспондентом в журнале «Братишка», в газете «Красный воин» и «Красная Звезда», редактором дивизионной газеты «Таманец» и корреспондентом радиостанции «Славянка» Министерства обороны.

Старший лейтенант запаса.

С октября 2004 года – корреспондент программы «Вести. Москва».

Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике.

В свободное время любит читать.

Женат.