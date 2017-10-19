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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Коллектив областной газеты «Рязанские ведомости» удостоен специального диплома конкурса «Новости из области»

16:51 / Общество
министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов вручил награду ведущему корреспонденту
На снимке: министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов вручил награду ведущему корреспонденту "Рязанских ведомостей" Юрию Евстифееву

В региональном министерстве сельского хозяйства подвели итоги участия Рязанской области в XIX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» и определили победителей Второго регионального конкурса для журналистов «Новости из области». Награды ведущим предприятиям отрасли и сотрудникам средств массовой информации вручил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов.

По словам министра, региональные средства массовой информации вносят особый вклад в создание положительного образа сельхозпредприятий, сельской жизни. В этом году региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия вновь провело конкурс для журналистов, освещающих темы, связанные с жизнью рязанского села, «Новости из области». Лучших из лучших определило компетентное жюри, в состав которого вошли в том числе представители областного отделения Союза журналистов России и Российского союза сельской молодежи. Победителями признаны представители телекомпаний «Край Рязанский» и «Город», газет «На земле Шацкой», «Вечерняя Рязань», «Кораблинские вести», «Скопинский вестник», интернет-ресурсы «7 Новостей» и «Вести Рязань». Коллектив областной газеты «Рязанские ведомости» удостоен специального диплома за серию материалов «Точка на карте», а ведущий корреспондент Юрий Евстифеев – за освещение работы агропромышленного комплекса региона.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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