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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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В Рязани стартовал муниципальный этап IX Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»

17:04 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня стартовал муниципальный этап IX Всероссийского конкурса молодых учителей «Педагогический дебют». В этом году по результатам заочного этапа в финал очного тура прошли 16 молодых педагогов из образовательных учреждений Рязани. В отборочном туре этого года приняли участие 50 педагогов школ и детских садов. К участию в очном туре конкурса были допущены 16 педагогов – учителей начальных классов, русского и английского языков, инструкторов по физической культуре, а также воспитателей и музыкальных руководителей детских садов с опытом работы от 1 до 3 лет.

Конкурс «Педагогический дебют» будет проходить на протяжении трех дней. За это время молодые преподаватели представят более опытным коллегам новые методики обучения, которые они активно внедряют в свою программу. Педагоги продемонстрируют свои творческие способности, умение владеть формами, методами, средствами обучения на этапе объяснения нового материала по выбранной теме.

В первый конкурсный день участники представляли презентации и рассказывали о том, какие методы изучения школьной программы используют в работе с учащимися и ответили на вопросы председателей жюри. Победителя, который будет представлять Рязань на региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» и лауреатов муниципального этапа конкурса, объявят 20 октября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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