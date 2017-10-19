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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Работу арендаторов лесных участков в Рязанской области проверят

17:36 / Власть
Сегодня эту тему обсуждали на заседании регионального правительства, которое провел вице-губернатор Игорь Греков

Вице-губернатор подчеркнул, что на выездном заседании правительства в Шацке глава региона поднял вопрос о работе арендаторов лесных участков, которые занимаются добычей древесины и вывозят ее в другие регионы. Эта тема была затронута также на правительственном часе в областной Думе. «В Рязанской области заготовкой древесины занимаются 20 арендаторов лесных участков. Всего около 30 процентов из них имеют собственное производство. Просим создать межведомственную комиссию, включить в ее состав представителей УМВД по Рязанской области, природоохранной прокуратуры, Рязанской областной прокуратуры, Управления Росприроднадзора, налоговых органов, регионального министерства природопользования и МЧС. Необходимо проверить исполнение договорных обязательств в сфере лесопользования. При выявлении нарушений – рассмотреть вопрос о расторжении договоров аренды», – подчеркнул вице-губернатор.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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