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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Строительство новых многоэтажных домов в рязанском поселке Дягилево приостановят

17:40 / Актуально

На заседании регионального правительства сегодня вице-губернатор Игорь Греков обратил особое внимание участников на то, что в ходе первой «прямой линии» губернатораи Николая Любимова поступило много обращений от жителей региона. «Самая яркая проблема – это Дягилево. Люди выступили против строительства новых больших домов, против уничтожения зеленых зон», – сказал вице-губернатор. По его словам, на прошлой неделе получен ответ от командующего ВВС РФ, где написано, что командир военной части в Дягилеве превысил свои полномочия, что он не мог давать разрешение на строительство. «Просим администрацию города Рязани приостановить данное разрешение, разобраться в этом вопросе, пригласить военного прокурора, при необходимости подать документы в прокуратуру», – отметил вице-губернатор.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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