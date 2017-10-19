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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Судебные приставы проверят «удивительные вещи» в рязанском санатории «Сосновый бор»

17:45 / Власть

Сегодня на заседании регионального правительства вице-губернатор Игорь Греков обратился к руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов области Ольге Божимовой с просьбой уделить особое внимание проблемам санатория «Сосновый бор» в связи с банкротством оздоровительного учреждения.

Вызывают озабоченность такие вопросы, как продажа имущества. Наверное, это было неправильно. Почему за 50 тысяч рублей единым блоком продаются: кондиционеры – 20 штук, душевые кабинки – 30 штук, люстры – 30 штук, бра – 30 комплектов, кровати – 20 штук, тумбы – 20 штук, зеркала – 50 штук, шкафы – 20 штук, комоды – 5 штук, диваны? Мы пытаемся сохранить санаторий, но при этом происходят такие удивительные вещи, – сказал Игорь Греков.

По его словам, все материалы будут переданы в службу судебных приставов. Руководитель ФССП по Рязанской области Ольга Божимова подчеркнула, что будет проведена необходимая проверка.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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