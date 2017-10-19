«Народным участковым» Рязанской области стал полицейский из Михайловского района

Как сообщает сайт УМВД России по области, подведены итоги второго этапа конкурса «Народный участковый - 2017». Рязанцы выбирали лучшего из 3 участковых уполномоченных полиции, прошедших отборочный этап конкурса. Всего в он-лайн голосовании, организованном на официальном сайте УМВД России по Рязанской области, приняли участие 4493 жителя области.

С небольшим отрывом в конкурсе победил участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» Игорь Сычев. За него проголосовали более 54 процентов посетителей сайта. Игорь Сычев будет представлять Рязанскую область на заключительном Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый - 2017».