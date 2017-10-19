Достройку ЖК «Виктория» обсудили во время встречи губернатор Рязанской области Николай Любимов и руководство банка «Открытие»

Во встрече, которая состоялась сегодня в центральном офисе финансово-кредитной организации в Москве, приняли участие руководитель корпоративного блока банка «Открытие» Геннадий Жужлев, региональный директор Игорь Алутин, управляющий директор Александр Дмитриев.

Комментируя итоги работы, губернатор Николай Любимов отметил, что в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества правительства региона с финансово-кредитной организацией, Соглашение, которое было подписано ранее. По словам главы региона, взаимодействие развивается достаточно успешно. «Банк относится с пониманием к нашим просьбам. Один из вопросов – достройка ЖК «Виктория». Сейчас рассматривается вопрос о продолжении строительства», – сказал Губернатор. Он добавил, что в ближайшей перспективе банку предстоит оценить предстоящие затраты и проект в целом, для чего его представители планируют посетить Рязань. «В дальнейшем, я надеюсь, будет принято решение о достройке жилищного комплекса «Виктория». Определенная уверенность в этом есть», – отметил Николай Любимов. По его словам, на встрече речь также шла о сотрудничестве в сфере поддержки предприятий, в том числе малого бизнеса.

Управляющий директор банка Александр Дмитриев отметил, что встреча носила позитивный характер. Он подчеркнул, что обе стороны показали направленность на сотрудничество и партнерство, что стало основой Соглашения, подписанного в июле 2017 года. «Встреча была предметной. Есть определенное движение вперед в вопросах реализации ряда инновационных проектов, которые планируются в Рязанской области, в том числе по достройке ЖК «Виктория» и обеспечению жителей области – сотрудников бюджетной сферы современным платежным средством – картой «Мир». Банк «Открытие» и Рязанская область успешно сотрудничают на взаимовыгодной основе. Взаимодействие идет на пользу и экономике, и бизнесу региона, а главное – способствует повышению уровня жизни рязанцев», – сказал Александр Дмитриев.

Источник: сайт правительства Рязанской области