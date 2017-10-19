лизинг
00:24 МСК
Четверг
19 / 10 / 2017
Выпуск № 183 (5470)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
154

Рязанские активисты ОНФ взяли под контроль ситуацию с капитальным ремонтом дома на улице Островского

18:01 / Общество
Рязанские активисты ОНФ взяли под контроль ситуацию с капитальным ремонтом дома на улице Островского

Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области выехали в дом номер 40 корпус 1 на улице Островского Рязани. Зимой текущего года там произошла авария труб центрального теплоснабжения, последствия которой ощущаются до сих пор.

Житель дома, пенсионер Геннадий Варламов показал активистам покрытые грибком и плесенью стены душевых и отметил запах испарений, которые до сих поднимаются из подвала. На месте присутствовали и представители обслуживающей дом управляющей компании, которые заметили, что трубы центрального отопления нуждаются в срочном ремонте – иначе может произойти новый прорыв. Между тем капитальный ремонт системы отопления в доме запланирован только через 6 лет, сообщается в пресс-релизе регионального исполкома ОНФ.

Активисты ОНФ осмотрели помещения, систему отопления и пообщались с жителями и сотрудниками управляющей компании. Они уверены, что необходим капитальный ремонт всей системы отопления, а косметический ремонт в подвале делать бессмысленно, ведь в любой момент авария может повториться. Это подтверждают и данные проведенной независимой экспертизы. Выход видится в актуализации региональной программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. По итогам выезда региональное отделение Народного фронта обратилось в фонд и государственную жилищную инспекцию Рязанской области с просьбой пересмотреть сроки капитального ремонта системы отопления в доме номер 40 корпус 1 по улице Островского.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

«Народным участковым» Рязанской области стал полицейский из Михайловского района

В Рязани стартовал муниципальный этап IX Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»

Коллектив областной газеты «Рязанские ведомости» удостоен специального диплома конкурса «Новости из области»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:07
В Рязани можно увидеть «Узоры земли Чувашской»
17:38
Завтра в Рязани по ряду адресов отключат холодную воду
17:01
В Рязанской области серийный вор угнал автомобиль и поджег его
16:50
Паспорта готовности к отопительному периоду в этом году получат 23 района Рязанской области
16:15
Семилетней рязанке Варе Киселевой нужна помощь
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы