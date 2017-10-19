Рязанские активисты ОНФ взяли под контроль ситуацию с капитальным ремонтом дома на улице Островского

Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области выехали в дом номер 40 корпус 1 на улице Островского Рязани. Зимой текущего года там произошла авария труб центрального теплоснабжения, последствия которой ощущаются до сих пор.

Житель дома, пенсионер Геннадий Варламов показал активистам покрытые грибком и плесенью стены душевых и отметил запах испарений, которые до сих поднимаются из подвала. На месте присутствовали и представители обслуживающей дом управляющей компании, которые заметили, что трубы центрального отопления нуждаются в срочном ремонте – иначе может произойти новый прорыв. Между тем капитальный ремонт системы отопления в доме запланирован только через 6 лет, сообщается в пресс-релизе регионального исполкома ОНФ.

Активисты ОНФ осмотрели помещения, систему отопления и пообщались с жителями и сотрудниками управляющей компании. Они уверены, что необходим капитальный ремонт всей системы отопления, а косметический ремонт в подвале делать бессмысленно, ведь в любой момент авария может повториться. Это подтверждают и данные проведенной независимой экспертизы. Выход видится в актуализации региональной программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. По итогам выезда региональное отделение Народного фронта обратилось в фонд и государственную жилищную инспекцию Рязанской области с просьбой пересмотреть сроки капитального ремонта системы отопления в доме номер 40 корпус 1 по улице Островского.