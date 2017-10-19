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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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В рязанском технопарке «Кванториум «Дружба» начался первый учебный год

18:29 / Общество
Автор фото: Татьяна Железнова | В рязанском технопарке «Кванториум «Дружба» начался первый учебный год
Фото: Татьяна Железнова.

Во вторник, 17 октября, по всей России проходит единый день открытия детских технопарков. Одновременно с Рязанской областью свои двери для подростков открыли технопарки «Кванториум» в 16 регионах России.

Основная задача проекта по созданию детских технопарков, который реализуется в стране с подачи Агентства стратегических инициатив, это формирование у подрастающего поколения нового мышления в сфере науки и техники. Сегодня инженерные специальности в стране очень востребованы, и именно с помощью технопарков государство решило привлекать в нужные сферы молодежь.

Детский технопарк «Кванториум «Дружба» разместился в центре Рязани – в здании бывшего кинотеатра «Дружба». Здесь оборудованы лаборатории для занятий, площадки для тестирования устройств и механизмов, цех высокотехнологичного оборудования, в котором воспитанники могут воплощать в жизнь свои самые смелые проекты. Занятия в технопарке будут проводиться по пяти основным направлениям: робоквантум, ИТ-квантум, аэроквантум, промышленный дизайн и наноквантум. Программа обучения имеет несколько уровней и предполагает обучение по принципу «от простого – к сложному». Занятия проводят десять преподавателей, прошедших обучение в Москве.

Как рассказал директор «Кванториума «Дружба» Антон Маликов, технопарк будет открыт для всех желающих, занятия в нем бесплатные. Всего обучаться здесь будет 800 детей в возрасте от 11 лет. В дальнейшем будет предусмотрена также внебюджетная форма обучения, возможности для обучения дошкольников.

В церемонии открытия первого учебного года в технопарке приняла участие заместитель председателя регионального правительства Лариса Крохалева. По ее словам, технопарк – учреждение во всех смыслах уникальное, подобных ему в регионе нет. «Нам, конечно, нужно больше таких учреждений в сфере дополнительного образования, мы будем стараться развивать техническую направленность. В этом году на базе политехнического университета начались технические занятия для подростков, но этого все равно мало, будем стараться расти дальше», – отметила Лариса Крохалева.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 17 октября 2017 года
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