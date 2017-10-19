Назван лучший многофункциональный центр Рязанской области

Сегодня, 17 октября, в Рязани подвели итоги конкурса «Лучший многофункциональный центр Рязанской области». Поздравили участников заместитель председателя правительства региона Олег Булеков и министр промышленности и экономического развития области Светлана Горячкина.

«У вас трудная и серьезная работа. От вашего профессионализма зависит самочувствие нашего населения», – отметил Олег Булеков. Он пожелал собравшимся успехов и хорошего настроения.

Напомним, что конкурс проводится в Рязанской области вот уже несколько лет. Победители выявляются в двух номинациях: «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ». На этот раз, по мнению жюри, лучшим стал Сасовский МФЦ, а лучшим специалистом – Павел Серов, работающий в Кораблинском МФЦ.