Новоселье в доме, где живет молодежь

Юные артисты приглашают зрителей в новый зал

В Рязанском дворце молодежи состоялось торжественное открытие камерной сцены молодежного театра-студии «Шанс».

Этого события студийцы ждали давно – театр открыл свой 25-й сезон, и все эти годы не имел собственного помещения. Наконец справедливость восторжествовала, и ребята обживают собственный уголок в «Доме, где живет молодежь». Третий этаж, небольшой зал на 50 мест. Наверное, не все поклонники этого замечательного коллектива смогут здесь поместиться, но все же… Как важно иметь собственную территорию! Именно об этом говорили на торжественном открытии художественный руководитель и режиссер театра-студии Светлана Рахманина и ребята-артисты. Стоит сказать, что инициатором «новоселья» стал директор Дворца молодежи Николай Плетнев, который тепло поздравил со сцены новых «жильцов» и сказал о них много добрых слов.

Для зрителей было показано романтическое путешествие в прошлое – фрагменты спектаклей сменяли хореографические композиции, художественная декламация и образные «визитные карточки» коллектива. Номера «Бабушка и вертолет», «Зеленая карета», «Скрипка», «Нева…» (пластический эскиз к банальному сюжету), драматическая композиция «Мы были…», веселая «Муха-Цокотуха», романтическая история Эрни и Полли – в этом калейдоскопе хорошо видно, с какой отдачей работают юные артисты, какой накал эмоций они демонстрируют залу, как самозабвенно перевоплощаются на сцене. Аплодисменты и многочисленные «браво!» по окончании представления стали наградой молодому коллективу.

Первый спектакль театра-студии состоялся 23 ноября 1993 года. С тех пор в его репертуаре появлялись разные по направленности и жанру спектакли, но в каждом из них ярко и многогранно отражались талант и душа театра-студии. Впереди новые постановки, участие в фестивалях, гастроли, репетиции и учеба. Подготовка здесь серьезная, ведь учат актерскому мастерству с раннего возраста: в группы набираются дети с 7 лет до 16 и старше. В качестве сомневаться не приходится. Ребята, получив бесценный опыт в «Шансе», поступают в Щукинское училище, Институт театрального искусства и другие ведущие театральные вузы страны.