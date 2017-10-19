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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Продолжение волшебства

00:01 / Культура
Новый международный театральный проект реализован финскими и рязанскими актерами
Продолжение волшебства

На сцене Рязанского театра драмы состоялось представление театрального коллектива ТТ13 из Хельсинки.

Спектакль «В поисках пропавшего сияния» объединил усилия двух театральных коллективов – Волшебного театра из Финляндии, придумавшего и реализовавшего на сцене постановку на грани нескольких видов искусства – цирка, театра и видео, и Рязанского театра драмы, актеры которого озвучили роли персонажей.

На сцене был всего один артист – Янне Раудаскосски, знакомый рязанским зрителям по спектаклю «Иной», который был показан в декабре 2015 года на сцене театра драмы. И тогда, и сейчас его работа отличалась большим талантом и юмором. Но если первый спектакль, с которого, кстати, он начал свои первые гастроли в России, был адресован прежде всего взрослым, то новое творение финского коллектива предназначалось для малышей от 4 лет. Но интересно было всем – и маленьким, и большим. Смысл спектакля был понятен даже самым маленьким зрителям – дружба, взаимопомощь, внимание друг к другу.

Вот живет в квартире светильник – обычный, с лампой наверху. Имя только у него сложное и необычное – Игнат-Суперватт. Его свет нужен всем – и ему самому, и Иринке-Картинке с портрета, и телефону Сим-Максиму. Он беседует с ожившей фотографией девушки, общается с телефоном, пускает мыльные пузыри, чтобы развлечься, надувает огромные воздушные шары из жевательной резинки и тут же отправляет их гулять по залу, к огромному восторгу детей. Но случается беда – гаснет волшебный свет его лампочки, и только после долгих поисков и помощи своих друзей лампочка вновь загорается. Суперватт счастлив. Такая вот простая история, наполненная фокусами, клоунадой, спецэффектами, юмористическими сценками, красивой музыкой и счастливым смехом юных зрителей.

Янне со своим коллективом объездил много стран, но, по его признанию, очень любит рязанских зрителей. Сотрудничество двух театров продолжится, грант на него уже получен в 2016 г. в Тампере, и его результатом обязательно будут новые волшебные спектакли, гастроли и мастер-классы. Удачи всем актерам, занятым в этом интересном проекте!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 182 (5469) от 18 октября 2017 года
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