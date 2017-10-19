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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Узнаем Есенина

00:01 / Образование и Наука
В Рязани прошла межрегиональная акция на знание творчества великого поэта
Узнаем Есенина

Проверить свой уровень знаний русского языка и творчества Сергея Есенина удалось рязанцам в заключительный день фестиваля национальной книги «Читающий мир». Акция «Есенинский диктант» проводилась областной библиотекой имени Горького и региональным отделением Ассоциации учителей русского языка и литературы уже во второй раз. Главная задача – привить людям интерес к изучению творчества Сергея Есенина.

В прошлый раз участвовало около 800 человек более чем из 20 регионов России. В этом году участников было гораздо больше: на очную форму, проходившую в Рязани, пришли около 100 человек. Это учащиеся с 3 по 11 класс, и те, кто уже давно окончил школу и вуз. С 5 по 9 октября проводилась заочная форма диктанта.

«Есенинский диктант» представлял собой тест, состоящий из заданий разного уровня сложности. На их выполнение отводилось около 40 минут.

– Я справилась быстро, потому что заранее готовилась: читала стихи и биографию поэта, – рассказывает ученица гимназии № 2 Екатерина Николаева. – На мой взгляд, задания оказались несложными. Думаю, что я справилась с ними верно.

По словам организаторов, в прошлом году участников, которые справились с тестом без единой ошибки, было очень много.

– В этом году задания усложнились. Участники должны были не только ответить на вопросы о жизни и творчестве поэта, но и показать уровень владения русским языком и понимание литературных терминов, – рассказывает один из организаторов акции Ольга Сенина.

Большая часть участников в этом году – это ученики 6-9 классов. Самыми юными знатоками стали третьеклассники.

– Я привела на диктант своего сына, потому что он очень хотел поучаствовать, – рассказывает мама участника Олеся Зоткина. – Я помогала ему подготовиться к диктанту: вместе мы читали стихи и биографию Сергея Есенина. На мой взгляд, дети должны знать поэтов, которые прославляли Россию.

Результаты «Есенинского диктанта» будут опубликованы на сайте регионального отделения Ассоциации учителей русского языка и литературы через месяц. Каждый сможет узнать свою оценку, а также получить сертификат участника по электронной почте. Авторы лучших работ получат призы.

Юлия Ганьшина

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 182 (5469) от 18 октября 2017 года
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