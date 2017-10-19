Вести районов

Вверх по «лестнице»

В матче чемпионата России по футболу среди женских клубов «Рязань-ВДВ» одержала важную победу над командой «Чертаново». Соперницы опережали хозяек поля на очко, в случае неудачи они пропускали рязанок на третью позицию в турнирной таблице. На пятнадцатой минуте гостьи уложили на газон стадиона «Спартак» Марину Федорову, пенальти четко реализовала Елена Данилова. Спустя восемь минут соперницам удалось сравнять счет. На 47-й минуте Наталья Осипова вывела «Рязань-ВДВ» вперед, а на 81-й Данилова поставила последнюю, победную, «точку» – 3:1.

«Рязань-ВДВ»: Самсон, Еремеева, Алексанян, Беломытцева, Медведь, Синютина, Басанская, Осипова, Бойченко (Кутушева, 85), Федорова, Данилова.

Победа позволила подопечным Константина Климашина подняться по турнирной «лестнице» – догнать идущий вторым ЦСКА, но армейская команда провела на один матч меньше. Лидирует «Звезда–2005» из Перми, опережающая ЦСКА и «Рязань-ВДВ» на четыре очка. Рязанкам осталось провести два матча – против занимающего последнее место «Енисея» и ЦСКА. Чтобы занять вторую позицию в турнирной таблице (вместе с «серебром» команда получит путевку в Лигу чемпионов), рязанкам нужно обязательно побеждать.

ФК «Рязань» – в тройке лидеров

Пропустив гол на первой минуте, ФК «Рязань» сумел свести к ничьей очередной матч первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона (группа «Центр»). На 59-й минуте встречи Артур Шахназаров пробил штрафной, а Мартун Абовян, приняв мяч в районе 11-метровой отметки, переправил «снаряд» в сетку ворот белгородского «Энергомаша». В итоге – 1:1. «Рязань» выступала в таком составе: Правкин, Лабзин, Мещеряков (Барков, 75), Коляев (Сапельников, 57), Шахназаров (Корольков, 79), Ваганов, Абовян, Скляров (Маричев, 26), Кулешов (Сентюрин, 46), Ващенко, Елисеев.

Несмотря на потерю очков, «Рязань» осталась в лидирующей тройке. Впереди в турнирной таблице идет московский «Арарат», набравший 32 очка. На десять отстает ФК «Рязань», такой же результат имеет липецкий «Металлург». Ближайший матч рязанцы проведут 21 октября в Саратове, против местного «Сокола», занимающего девятое место и отстающего от ФК «Рязань» на четыре очка.