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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Места надо знать

00:01 / Экономика
Рязанская ГРЭС реализует проект «Возможности для бизнеса»
Места надо знать

Вести бизнес с наименьшими издержками – мечта любой компании. Особенно если речь идет о создании производства с нуля. Можно, конечно, начать строить завод в чистом поле, и этот поступок наверняка будет по достоинству оценен благодарными потомками. Но есть решение более простое и, с точки зрения бизнеса, – самое оптимальное. Прийти к «готовой розетке». Бросить якорь там, где исключены непредвиденные трудности. Оказаться в том месте, где не надо с нуля создавать сопутствующую инфраструктуру, даже если государственные преференции обещают экономию расходов. С готовой промышленной площадкой знакомит потенциальных инвесторов филиал ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС.

В поле зрения промышленников, нацеленных на создание энергоемких производств, она попала давно. Их интересы руководство компании внимательно изучило и представило полный пакет предложений, детально проработанных для разных видов бизнеса.

Будучи крупной компанией и располагая большими мощностями электрической энергии, Рязанская ГРЭС больше ориентирована на энергоемкие производства. Компания готова сотрудничать с малым и средним бизнесом, так как располагает площадками, которые могут его заинтересовать.

Не исключают на Рязанской ГРЭС возможности создания логистических центров, а в перспективе – технопарка.

Действительно, потенциал инженерно-технической и прочей хозяйственной инфраструктуры Рязанской ГРЭС можно назвать уникальным. Готовые энергетические мощности с возможностью прямого доступа к ним без всякого обременения. Коммунальные сети, дороги, гаражи, склады, подъездные пути, разгрузочные площадки и т.д. Уникально и месторасположение промышленной зоны, равно как и ее размер. Общая территория, на которой можно создавать различные производства, составляют 1083,7 га. От Рязани до нее 77 км, от Москвы 288 км. В 70 км проходит трасса М5, в 30 км – М6. К преимуществам относится соседство с крупным источником генерации электрической энергии (3130 мегаватт). Но есть еще одна особенность инвестиционной площадки. Это отходы самой ГРЭС! Тот самый золошлак, который является ценным компонентом в создании прочных, недорогих и огнеупорных строительных материалов.

– Выпуск стройматериалов требует как больших энергозатрат, так и немалых расходов, связанных с транспортировкой сырья, – поясняет заместитель директора по ресурсообеспечению и общим вопросам филиала ПАО «ОГК-2»-Рязанская ГРЭС Игорь Родионов. – И то и другое на Рязанской ГРЭС в избытке. При освоении соответствующей технологии сырьем могут служить золошлаковые отходы. Запас их на территории теплоцентрали накоплен на десятилетия вперед – 35 млн. тонн. И что особенно важно – сырье это на сто процентов экологически чистое, безвредное как для человека, так и для окружающей среды. Поэтому мы очень заинтересованы в строительстве рядом с ГРЭС предприятий по выпуску стройматериалов с использованием золошлаковых отходов. Это отвечает и прямым интересам энергетиков – максимально использовать генерирующие мощности станций, создавая эффективные производства с новыми рабочими местами.

Скорейшему становлению бизнеса, быстрой окупаемости проектов будет способствовать наличие готовых производственных сооружений на площадке. Для использования доступны гаражи, навесы, гаражно-складской комплекс, склады, открытая площадка для хранения. Есть складские комплексы с готовой инфраструктурой. Легко решается вопрос со снабжением потребителей прочими ресурсами. Фактически такой проблемы и не возникает. ГРЭС может поставлять специально подготовленную воду и принимать стоки, обеспечивать поставки кислорода, азота, предоставлять услуги по утилизации твердых бытовых отходов на собственном полигоне. Имеется резерв по железной дороге, здесь можно осуществить перевозки грузов до 1 000 000 тонн в год.

Проект «Возможности для бизнеса» направлен на максимальное использование потенциала электростанции и создание благоприятных условий для развития промышленной сферы региона, – продолжает заместитель директора по ресурсообеспечению и общим вопросам филиала ПАО «ОГК-2» – Рязанская ГРЭС Игорь Родионов. – Наши интересы и интересы инвесторов здесь полностью совпадают, и я думаю, что при поддержке губернатора и правительства региона на территории этого промышленного парка появится немало высокотехнологичных рабочих мест.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 182 (5469) от 18 октября 2017 года
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