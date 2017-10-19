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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Уроки жизни

00:01 / Общество
Уроки жизни

Есть люди, которые притягивают к себе добротой, энергией, оптимизмом, увлеченностью и знаниями. А если все это соединено в одном человеке, да еще помноженное на педагогический талант, – поистине удивительное сочетание. К таким людям относится педагог с 50-летним трудовым стажем Маргарита Сергеевна Сенина.

Она родилась в поселке Голованово Клепиковского района. Отец, Сергей Иванович, прошел всю войну с первого дня до Победы, был зенитчиком-заряжающим, затем – разведчиком. Мама, Анна Николаевна, тоже фронтовик, была хирургической медсестрой. Отец, несмотря на три ранения, в 1949 году завербовался с женой и маленькой дочкой на лесоразработки в Ширингушский район Мордовии. Работал на валке леса, мама заведовала сельским медпунктом.

Учиться маленькая Рита начала в Удевской начальной школе – ходить приходилось за два километра через лес. В классах – разновозрастные дети. На всю жизнь Маргарита Сенина запомнит свою первую учительницу, Анастасию Захаровну, и уже тогда, в раннем детстве, возникло у Риты желание стать педагогом. С юных лет девочка участвовала в художественной самодеятельности: пела, читала стихи, а еще была вожатой у малышей.

Вышинская средняя школа, куда она потом пошла, была еще дальше от дома – за 15 километров. Школьники жили на квартирах у местных жителей. Родители привозили на зиму хозяевам дома три мешка картофеля, помогали с дровами для печки – вот и вся опека. Школьные домашние задания никто не проверял – родители далеко, а хозяева домов, где квартировали ребята, сами были малограмотные. Но главная жизненная цель – стать учителем – вела за собой Маргариту, помогала преодолевать трудности и лишения.

Зубово-Полянское педагогическое училище Маргарита окончила с отличием. По распределению приехала на работу в Токаревскую начальную школу Рыбновского района, а в 1971 году Маргариту Сергеевну перевели на работу в Алешинскую восьмилетнюю школу. В это время молодой педагог уже училась на заочном отделении Рязанского педагогического института. И все последующие годы вплоть до сегодняшнего дня она трудится в Алешинской сельской школе.

После достижения пенсионного возраста со школой не рассталась – полностью отдалась любимому делу – краеведению и любимому детищу – школьному музею.

Музей в Алешинской школе – особенный. Главная его тема – Рязанский край в годы Великой Отечественной войны, герои-земляки. Бережно хранится святая реликвия – 14 писем с фронта, в их числе – письмо фронтовика родителям на бланке «Смерть фашистским оккупантам».

Маргарита Сергеевна со школьниками составила рукописную книгу об участниках войны Пальновского и Алешинского сельских поселений, где записали много воспоминаний ветеранов, бережно собрали военные фотографии земляков, которые отдали в надежные руки дети и внуки ветеранов войны. Есть на музейных стендах наградные и благодарственные письма солдатам Великой Отечественной за различные военные операции. Несколько сельчан принесли в школьный музей часы с именной гравировкой, которые дарили ветеранам в год 30-летия Победы.

Отражен в музейной экспозиции и труд в тылу. Школьники вместе с Маргаритой Сергеевной написали главу «Женщины-трактористки в годы войны». А еще нельзя пройти мимо экспоната той эпохи – лопатки для нарезки торфа. Во время войны многие женщины и подростки работали на добыче торфа, и вот эта лопатка, которой более 70 лет, была в чьих-то трудовых руках.

О летчике, Герое Советского Союза Константине Кудряшове, уроженце деревни Пальные Рыбновского района, были скудные данные. Маргарита Сергеевна много сил положила, чтобы воссоздать биографию героя войны: вела переписку с архивами, подключала краеведов, и результат ее труда – материал о нашем земляке-герое в рыбновской районной газете, а также в школьном и районном краеведческом музеях.

– Хотелось бы, чтобы на монументах Победы в наших селах были написаны имена тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной, и тех ветеранов, кто прошел всю войну, вернулся с фронта. Ведь эти бесстрашные люди не только защищали страну в годы войны, но и после Победы работали на благо родного края. Время не остановить – живые свидетели истории уходят из жизни, и наша задача – сохранить память о ратном и мирном подвиге. Потребуется много сил, чтобы сверить наши данные с архивными, и денежные вливания нужны, но это все реально сделать, – делится своими планами Маргарита Сергеевна. – Хотелось бы написать историю своей семьи, но пока руки не доходят. Много времени занимают занятия с юными краеведами: у меня школьники, начиная с 1 класса. Также фольклором с ними занимаемся, шьем костюмы, изготавливаем куклы-обереги, изучаем песенное творчество рязанского края.

Экспонаты музея Алешинской сельской школы пробуждают в детях интерес к самым разным событиям, вещам и явлениям. Есть, например, коллекция старинных денег, начиная с XVI века – вот и начало увлечения нумизматикой. Есть собрание значков на есенинскую тематику, есть пионерские книжки 1,2,3 ступени – было такое движение в 60-х годах прошлого века.

Узнать историю своей Родины, своего села помогают предметы старинного быта. Чего только нет в музее Алешинской школы: тут и старинные прялки, веретена, самовары, рогачи, ухваты, мельничный жернов, и есть даже уникальный экспонат начала XIX века, которому позавидует и большой музей – доска для подбивки соломы. В позапрошлом веке деревенские дома крыли соломой, и вот специальное приспособление дошло до наших дней.

У отличника народного просвещения Маргариты Сергеевны Сениной много наград за педагогическую и краеведческую работу, в год 70-летия Победы школьный музей награжден благодарственным письмом правительства Рязанской области за участие в областной патриотической акции «Никто не забыт, ничто не забыто».

Вместе с мужем, Анатолием Ивановичем Власовым, Маргарита Сергеевна вырастила замечательных детей: дочь, Ирина Тюрина, продолжила педагогическую династию, стала учителем русского языка и литературы, а сейчас – директор школы, сын, Роман, – железнодорожник. Учится в Рязанском педагогическом университете им. С.А. Есенина и внучка Татьяна. Младшие внучки, Юлия и Софья, – школьницы, занимаются музыкой, изучают фольклор.

Недавно Маргарита Сергеевна отметила двойной юбилей: и личный, и профессиональный – полвека в школе. Годы побелили волосы, но не отняли задора, энергии и энтузиазма.

…Когда Маргарита Сергеевна идет по селу, с ней все здороваются: большинство из алешинцев – ее ученики, которые получили от Маргариты Сергеевны главный урок – Урок Жизни.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 182 (5469) от 18 октября 2017 года
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